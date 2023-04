Juventus-Napoli, Rrahmani recupera: dubbio Spalletti

La buona notizia per Luciano Spalletti arriva in difesa: Amir Rrahmani ha svolto l'intera seduta in gruppo, domani sarà disponibile contro la Juventus anche se probabilmente partirà in panchina. Il toscano è orientato a confermare titolare Juan Jesus, che ha fatto bene nel match di ritorno in Champions League contro il Milan e che stavolta potrebbe fare coppia con il rientrante Kim.

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello questa mattina a Castel Volturno. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione tattica. Chiusura di seduta con lavoro su palle inattive. Mario Rui e Politano hanno fatto terapie e non saranno a disposizione, così come Giovanni Simeone che ha svolto lavoro personalizzato in campo.