Kaio Jorge, derby Napoli-Juventus: i bianconeri vogliono beffare Giuntoli

Tra le squadre più attive sul fronte Kaio Jorge, ecco anche la Juventus: il club bianconero, secondo quanto riportato in Brasile da Uol Esporte, si sono avvicinati all'attaccante 19enne del Santos negli ultimi giorni provando a sondare il terreno per lui. La strategia della Juventus sarebbe facile: far firmare al calciatore brasiliano un pre-contratto il prossimo giugno, così da accaparrarselo gratis nel 2022, quando il suo contratto in Brasile sarà scaduto.

Difficile, però, che Kaio Jorge dia il suo assenso: il brasiliano vuole sbarcare in Europa già in estate e soprattutto vorrebbe aiutare così il Santos vendendosi al miglior offerente e riempiendo le casse del club che l'ha lanciato. Rischia di diventare un vero e proprio derby italiano quello per Kaio: oltre alla Juventus ci sono infatti Napoli e Lazio che seguono da tempo il brasiliano.