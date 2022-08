Kim Min-Jae, il mostro senza paura tra Champions League e Mondiale

Kim Min-Jae è già un pilastro della difesa azzurra: un muro il sudcoreano contro il Monza con la ciliegina del gol di testa, il quarto della serata magica del Napoli. Già perfettamente integrato negli schemi di Spalletti e nello spogliatoio: ambientamento rapidissimo, ha bruciato i tempi in tutti i sensi anche con il primo gol in serie A, dedicato alla moglie, rete arrivata alla seconda partita ufficiale, la prima al Maradona. Un ragazzo solare con la forza del sorriso: si scatenò al karaoke, cantando e ballando sulle note di Gangman style, appena arrivato al ritiro di Castel di Sangro.

Min-Jae è sposato, ha un figlio, è tutto calcio e casa: vive a Posillipo e quando termina gli allenamenti si dedica completamente alla famiglia. Un ragazzo d'oro, ama i tatuaggi ne ha uno enorme sul petto Carpe Diem e un altro a tema religioso sulla schiena. Ha studiato economia aziendale alla Yonsei University, una delle più prestigiose sudcoreane, poi interruppe gli studi per dedicarsi completamente al calcio. Un colosso dal cuore d'oro, da sempre molto impegnato nel sociale, ambasciatore della Purme Foundation che si occupa di bambini disabili e malattie invalidanti, nel 2021 donò 50 milioni di won sudcoreani, pari a 38mila euro.

Kim è uno dei più esperti della sua nazionale (42 presenze e 3 gol), prenderà parte ai Mondiali in Qatar con la Corea del Sud e affronterà nel girone l'Uruguay di Cavani e Suarez e il Portogallo di Cristiano Ronaldo, oltre al Ghana. In nazionale esordì nel 2017 contro l'Iran in una gara di qualificazione ai Mondiali di Russia, nel 2019 vinse la Coppa dell'Asia Orientale e venne premiato come miglior calciatore della manifestazione. Il calciatore asiatico più forte e più famoso insieme a Son del Tottenham, capitano della nazionale sudcoreana. È soprannominato The Monster per il suo fisico imponente, nell'ambiente calcistico è chiamato anche l'Imperatore d'Oriente: il 25enne difensore che il Napoli ha acquistato dal Fenerbahce è alto 1 metro e 90 e pesa 86 chili. La sua è una famiglia di sportivi: il padre è stato uno judoka, il fratello ha giocato a calcio in porta nella Myongji University e uno zio è allenatore a Tongyeong, la sua città natale, nella provincia di South Gyeongsang. Kim cominciò a giocare a calcio a livello scolastico, è uno sportivo a 360 gradi, la sua grande passione è andare in bicicletta.

Si ispira a Sergio Ramos («È stato il mio riferimento», disse il giorno della presentazione a Castel di Sangro, indicando in Fabio Cannavaro il difensore italiano che ha ammirato di più). E nelle sue caratteristiche ha preso qualcosa sia di uno che dell'altro: forte di testa non solo per respingere i palloni nella propria area ma anche in quella avversaria e il gol segnato contro il Monza sul calcio d'angolo battuto da Zielinski rappresenta in tal senso il migliore bigliettino da visita. Forte nell'anticipo, rapidità e tempestività negli interventi in chiusura.

Senso della posizione, sicurezza e soprattutto essenzialità negli interventi: Kim ha chiuso tutti i varchi nel match contro il Monza in maniera pratica e incisiva. Nella linea a quattro di Spalletti gioca sul centro sinistra e si completa al meglio con Rrahmani, una coppia centrale molto affidabile. Quattro amichevoli a Castel di Sangro e le due partite di campionato: in maglia azzurra da meno di un mese ma sembra che ci sia da una vita per la sua intesa perfetta con i compagni di reparto e con il resto della squadra. Subito protagonista nel Napoli, come lo fu subito anche l'anno scorso nel Fenerbahce, il suo primo anno in Turchia (31 presenze e un gol), a fine campionato è stato inserito nella migliore formazione della Super League. Sei presenze in Europa League, a Napoli potrà vivere l'emozione della Champions League che partirà tra due settimane. Intanto si gode il suo splendido esordio davanti ai nuovi tifosi e la grande vittoria del Napoli: ieri giornata di relax, da oggi allenamento a Castel Volturno in vista della trasferta di domenica con la Fiorentina.