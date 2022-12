Kim non si allena, il Ct: «Non ho ancora deciso se giocherà»

Domani in campo l'occasione di una vita, la Corea del Sud di Kim Min-Jae affronta il Brasile agli Ottavi del Mondiale. Il difensore del Napoli però non sa ancora se serà in campo. «Non abbiamo ancora deciso la formazione» si svincola Paulo Bento, ct della Corea che domani affronterà i verdeoro. Nel frattempo, però, l'azzurro non si è allenato nelle ultime ore, il problema al polpaccio non sembra superato e servirà un miracolo per vederlo in campo domani.

Bento, però, ne ha per tutti: «È inumano e ingiusto giocare dopo 72 ore» attacca il selezionatore portoghese che affronterà domani Tite: «Noi non siamo il Brasile e non abbiamo tutti quei calciatori di livello. La Fifa preferisce dare vantaggi alle big» dice Bento. Che poi sfida i verdeoro: «Nella sfida secca abbiamo anche noi possibilità, ci giocheremo tutto con nulla da perdere».