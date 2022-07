Koulibaly, in arrivo 40 milioni: il Chelsea su Kalidou se salta Aké

Il Chelsea non dimentica Kalidou Koulibaly. Se l'affondo su Nathan Aké non dovesse andare a buon fine, infatti, il club inglese sembrerebbe pronto ad offrire 40 milioni di euro alNapoli per il difensore franco-senegalese, che è in scadenza di contratto nel 2023 e che proprio in settimana nel ritiro di Dimaro incontrerà Aurelio De Laurentiis e la dirigenza del Napoli per decidere il futuro.

A riportarlo è la BBC, pronta a confermare che i Blues non hanno dato ancora niente per scontato. E Koulibaly aspetta proprio il Chelsea: messa da parte la Juventus, con il Bayern Monaco pronto ad andare su de Ligt e il Barcellona che per ora non sembra avere le risorse adatte, quella di Londra è l'unica strada per ora percorribile da Kalidou se vuole lasciare Napoli. Gli azzurri offrono 6 milioni per i prossimi cinque anni e un futuro in società, ma non sempre i soldi possono bastare.