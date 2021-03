Koulibaly al Liverpool, via all'asta: i Reds arrivano fino a 60 milioni

Al mercato estivo manca ancora un po' ma pare ormai aperta l'asta per Kalidou Koulibaly. Il centrale difensivo azzurro, accostato dal Bayern Monaco in queste settimane, ha anche estimatori di vecchia data in Premier League e dall'Inghilterra non si lasceranno prendere in contropiede se ci sarà l'occasione di aggiudicarsi il franco-senegalese.

Secondo The Mirror, infatti, visto il prezzo in calo di Koulibaly, si unirà alla corsa per l'azzurro anche il Liverpool: Klopp, dopo le difficoltà avute in questa stagione, spera di recuperare quanto prima Van Dijk e di potergli affiancare un'altra stella di valore come il napoletano. I Reds potrebbero spingersi fino a 60 milioni di euro per anticipare la concorrenza del Bayern e del Manchester United.

