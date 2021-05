Non può essere in campo oggi con i compagni, ma Kalidou Koulibaly non lascia il Napoli. Il difensore azzurro - ancora alle prese con un guaio muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite - ha seguito i compagni di squadra a Firenze per la sfida contro la Fiorentina, pubblicando poi le immagini direttamente via social dallo Stadio Franchi.

