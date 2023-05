Kvara-mania, finisce anche sulla Coca Cola: indizio per l'Europeo?

Khvicha Kvaratskhelia protagonista non solo a Napoli. Il georgiano è ormai da tempo un vero e proprio eroe sportivo in patria tanto da finire anche sulle nuove bottiglie della Coca Cola: in realtà, come da accordi, il colosso della bevanda più famosa al mondo sta producendo delle nuove etichette con raffigurati tutti i calciatori georgiani che saranno al prossimo Europeo Under 21 - in programma proprio in Georgia a Giugno -, ma la prima stampata (e anche quella più ricercata) è ovviamente la bottiglia con il numero 77 del Napoli. Ancora non è chiaro se Kvara sarà o meno ai campionati Europei con la sua nazionale Under 21.