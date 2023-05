Lozano, infortunio e festa scudetto in stampelle: trauma contusivo al ginocchio

Nella festa del Napoli, l'unico a non poter sorridere al massimo è Hirving Lozano. Il messicano azzurro ha lasciato il campo anzitempo per un infortunio al ginocchio, un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro che gli ha impedito di concludere il match contro la Fiorentina. Come riportato dal club attraverso i canali ufficiali, nei prossimi giorni Lozano sarà sottoposto a controllo per approfondire l'infortunio.

Durante le celebrazioni al Maradona, Lozano è entrato in campo con le stampelle per evitare ulteriori problemi al ginocchio.