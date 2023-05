Starace, show allo stadio Maradona con De Laurentiis: «Ti scende la uallera»

Anche Tommaso Starace si è preso la scena allo stadio Maradona nella celebrazione per lo scudetto vinto dal Napoli. Lo storico magazziniere della squadra azzurra è entrato sul palco allestito per l'occasione acclamato dalla gente della sua città.

Starace ha provato a prendere in braccio Aurelio De Laurentiis prima di ballare davanti alla gente. «Occhio Tommaso, che ti scende la uallera» ha simpaticamente avvertito il presidente. «Il mio caffé è il migliore? Perché lo faccio con il cuore, così come la squadra va in campo e gioca con il cuore» ha spiegato Starace ai microfoni.