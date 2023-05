Simeone, lo scudetto dopo Maradona: «Anche mio padre sarà invidioso»

Anche Giovanni Simeone ha commentato la vittoria sulla Fiorentina al termine del match contro i viola e prima della grande festa scudetto «Vincere lo scudetto qui è una grande emozione. Mi ricordano in molti che dopo Maradona sono l’unico argentino ad averlo vinto a Napoli. Vorrei godermi queste giornate girando per la città perché vedere questi tifosi mi sveglia qualcosa dentro, che mi emoziona, ogni giorno che passa mi innamoro sempre di più della città e di questa gente. C’è una felicità immensa per questo momento, ma vivere ogni giorno Napoli mi fa innamorare ancora di più».

«È una soddisfazione, sapevo che venire a Napoli era speciale. Ho fortemente voluto venire qui. C’era qualcosa dentro di me che è stato difficile da spiegare e sapevo che l’unico mio obiettivo era aiutare la squadra ogni giorno di più» ha detto a Sky. «Sapevo che Osimhen stava facendo molto bene e che potevo non giocare, ma ero contento ugualmente. A Napoli ho imparato il pensiero del gruppo e del voler vincere insieme». Allo stadio oggi anche il papà Diego: «Sicuramente sarà invidioso di questo scudetto vinto con la squadra di Maradona, in questi giorni è andato anche al murales di Diego».