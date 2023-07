Marcus Thuram all'Inter: «Un sogno indossare la maglia di Ronaldo»

Marcus Thuram è il primo colpo di mercato dell'Inter nella stagione 2023/24. Dopo le visite mediche a Milano dei giorni scorsi, per l'acquisto dell'attaccante francese classe 1997 si aspettava solo l'ufficialità, arrivata con una nota del club nerazzurro.

Reduce da quattro stagioni al Borussia Mönchengladbach, il figlio di Lilian, ex difensore di Juventus e Parma tra le altre, ha firmato con l'Inter un contratto fino al 2028, dopo essersi liberato a parametro zero dalla società tedesca. «Spero di poter fare molti gol con questa maglia e di vincere tanto. Il mio idolo Ronaldo? È un sogno indossare la sua stessa maglia e giocare nello stesso stadio», le prime parole dell'attaccante a InterTv.

Thuram andrà a riempire il vuoto lasciato da Dzeko, in un reparto offensivo che tuttavia i nerazzurri devono ancora completare visto che al momento ci sono solo, oltre al francese, Lautaro e Correa.

Il nome che manca è quello del principale obiettivo di mercato per la dirigenza interista, ovverosia Lukaku. Ma per le operazioni in entrata l'Inter sta aspettando di definire due situazioni in uscita: quella di Brozovic, che resta in direzione Al-Nassr dopo uno stop alla trattativa per l'iniziale offerta al ribasso dei sauditi (che ora sembrano intenzionati a rialzarla intorno ai 20 milioni), e quella di Onana, per cui sono cominciate le discussioni col Manchester United con una richiesta nerazzurra di 60 milioni. Se venissero chiuse entrambe le cessioni, l'Inter avrebbe già scelto come reinvestire i proventi. A centrocampo il nome caldo rimane quello di Frattesi, per cui il Sassuolo chiede 40 milioni e sul quale c'è l'interesse anche di Milan e Roma. In porta, il principale candidato resta Trubin dello Shakhtar Donetsk, con l'ipotesi di conferma per Handanovic (unico giocatore in scadenza che l'Inter non ha salutato ufficialmente) come secondo portiere.