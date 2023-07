Kvaratskhelia, gli occhi dell'Arsenal? I Gunners pensano al georgiano

Il Napoli potrebbe doversi nuovamente preoccupare del mercato: secondo i rumors inglesi, infatti, l'Arsenal avrebbe seriamente pensato nelle ultime ore a Khvicha Kvaratskhelia, asso azzurro che però è in attesa di consolidare con il suo rapporto con il club di De Laurentiis per i prossimi anni dopo aver stupito tutti nella prima annata in Serie A.

L'Arsenal si sarebbe mosso per capire le possibilità di acquisto del calciatore già in questa sessione di mercato: vista la riconferma ormai prossima di Osimhen, per i Gunners potrebbe essere più facile tentare il club azzurro sul georgiano. Kvaratskhelia, però, dovrebbe firmare già in queste settimane un mini prolungamento con il Napoli per migliorare l'ingaggio del primo anno.