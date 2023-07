Via al secondo ritiro estivo del Napoli dopo quello a Dimaro. Gli azzurri di Garcia dopo i primi due test in Trentino (il 6-1 contro l'Anaune e l'1-1 con la Spal) scenderanno in campo per 4 amichevoli in Abruzzo.

Gli azzurri giocheranno 4 amichevoli internazionali allo stadio Patini, quattro test importanti in vista dell'esordio in campionato del 19 agosto a Frosinone. Domani alle 18:30 il Napoli giocherà contro l'Hatayspor, formazione turca. Mercoledì prossimo, 2 agosto, nuovo impegno della squadra di Garcia contro gli spagnoli del Girona. Domenica 6 agosto impegno del Napoli contro la squadra tedesca dell'Augsburg e venerdì 11 ultima amichevole con l'Apollon Limassol.

Contro l'Hatayspor il tecnico azzurro potrà schierare tutti ad eccezione dell'infortunato Mario Rui: sarà l'occasione per riproporre in attacco le superstelle Osimhen e Kvaratskhelia dopo l'impiego nel secondo tempo contro la Spal. A centrocampo Lobotka, Anguissa e Zielinski. In difesa Olivera al posto dell'indisponibile Mario Rui, a destra capitan Di Lorenzo. Garcia farà ruotare i tre centrali ora a disposizione Rrahmani, Ostigard e Juan Jesus.