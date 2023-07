Per Victor Osimhen il rinnovo con il Napoli è vicino. A Castel di Sangro, dove da oggi comincerà il secondo ritiro estivo degli azzurri, è in programma un altro incontro tra il suo agente Calenda e il presidente De Laurentiis per la fumata bianca fino al 2027. Negli incontri a Dimaro e in successivi contatti si sono registrati passi avanti importanti per un nuovo accordo intorno a 6 milioni più bonus e con l'inserimento di una clausola rescissoria tra i 140 e i 150 milioni di euro. Ora si attende la definizione degli ultimi dettagli tra le parti per sancire il rinnovo del centravanti con il Napoli, che ha il contratto in scadenza nel 2025, per altre due stagioni.

Ieri è rimbalzata su Osimhen una voce dalla Francia, lanciata dall'Equipe: dopo il no definitivo di Kylian Mbappé, l'Al Ahli potrebbe decidere di lanciarsi all'assalto di Victor. Il club arabo dopo il tentativo non andato a buon fine con l'asso francese potrebbe decidere di farsi avanti per il centravanti nigeriano valutato 200 milioni dal Napoli e di aprire una trattativa. Ma con il club azzurro non c'è stato nessun contatto da parte dell'Al Ahli e al Napoli non è arrivata nessuna offerta. E soprattutto il club arabo per pensare a un affondo dovrebbe innanzitutto sondare la volontà di Osimhen che è sempre più vicino al rinnovo con il Napoli: Victor ha trascorso due giorni di vacanza a Parigi e oggi si aggregherà con gli altri compagni a Castel di Sangro per il secondo ritiro estivo degli azzurri (in pomeriggio è previsto il primo allenamento a porte aperte allo stadio Patini).

Una voce quella di un possibile interessamento dell'Al Ahli che si è aggiunta a quelle precedenti, soprattutto quella del Psg, che avrebbe pensato a lui per la sostituzione di Mbappè ma che è stato frenato dalla richiesta di 200 milioni del Napoli. E ora la questione rinnovo è vicina alla fumata bianca: la volontà del Napoli è stata sempre di trattenerlo a Napoli e Osimhen ha già fatto vedere nella prima amichevole giocata contro la Spal che la sua voglia di Napoli è fortissima, è stato lui il trascinatore dell'ultimo test a Dimaro ed è tra i più attesi di quelli successivi in programma a Castel di Sangro.

Intanto il Napoli prosegue il lavoro sul difensore che andrà a sostituire Kim e sul centrocampista che prenderà il posto di Ndombele: Danso e lo Celso restano in pole ma il club azzurro ha pensato anche ad altre possibilità. Il gradimento di Kevin Danso alla soluzione Napoli c'è ma occorre trovare l'accordo tra i due club, il tassello che manca. La richiesta del club francese è alta (intorno ai 30 milioni) e finora non c'è stata una totale l'apertura per la cessione. Situazione simile per Giovani Lo Celso, c'è da trovare l'accordo con il Tottenham, a cominciare dalla formula dell'operazione. Il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito, il club inglese cederlo a titolo definitivo a una cifra intorno ai 25 milioni. Il club azzurro, quindi, lascia aperte anche altre piste sia per quanto riguarda il difensore centrale che la mezzala di centrocampo, i primi due colpi di mercato in entrata del Napoli. Un altro profilo monitorato per la difesa è l'inglese Kilman del Wolverhampton, altra pista seguita è quella di Sutalo della Dinamo Zagabria che è nel mirino anche di Fiorentina e Ajax. A centrocampo un'altra idea è quella di Castrovilli della Fiorentina.

In ritiro a Castel di Sangro proseguirà la trattativa per il rinnovo di Piotr Zielinski (che è in scadenza nel 2024) riprenderà il discorso del suo entourage con il presidente De Laurentiis per arrivare alla fumata bianca. Il centrocampista polacco piace alla Lazio, per Sarri sarebbe lui il profilo ideale per la sostituzione di Milinkovic Savic trasferitosi in Arabia Saudita.

L'altro azzurro in scadenza nel 2024 è Hirving Lozano: per il messicano non si sono registrati passi sul rinnovo o su una eventuale cessione. Se dovesse concretizzarsi il suo addio il Napoli stringerebbe per uno degli esterni d'attacco tenuti sotto osservazione. Una delle idee è quella di Orsolini, esterno d'attacco del Bologna che ha il contratto in scadenza nel 2024. Altra pista seguita dal Napoli è quella di Lindstrom, 23 anni: il gioiellino dell'Eintracht Francoforte e della nazionale under 21 danese è uno della lista. Ma mosse in entrata per il ruolo d'esterno d'attacco verranno effettuate solo in caso di partenza di Lozano. Ora le priorità restano quelle del difensore centrale e del centrocampista.