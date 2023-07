Napoli e Verona, doppio affare in vista serve l'ok di Garcia

Michael Folorunsho e il Verona sono sempre più vicini. Il centrocampista del Napoli ha già l'accordo con l'Hellas ed è pronto a vestirsi di gialloblu per la sua prima vera occasione in Serie A, dopo un'annata molto positiva con il Bari in Serie B. L'azzurro farà la strada inversa di Davide Faraoni, obiettivo numero uno degli azzurri per il ruolo di vice-Di Lorenzo.

Per l'ok definitivo, però, servirà anche il placet di Rudi Garcia. L'allenatore francese dovrà acconsentire al prestito di Alessandro Zanoli, tra i più positivi nel ritiro di Dimaro nei giorni scorsi. Secondo Sky Sport, il terzino 2000 è promesso sposo del Genoa, almeno in prestito per un anno, per poter ritrovare ancora una volta a Genova la continuità giusta in campo.