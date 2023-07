Osimhen, l'Al Hilal prepara la maxi offerta dopo il no di Mbappé

Kylian Mbappé non vuole saperne dei soldi arabi. Le avances degli ultimi giorni dell'Al Hilal si sono ufficialmente arenate dopo l'ennesimo no del fenomeno francese, che ha fatto capire in tutti i modi la sua voglia di non allontanarsi dall'Europa e di cambiare solo per il Real Madrid, in caso di addio al Paris Saint Germain già questa estate.

Secondo quanto riportato da L'Equipe, infatti, il club saudita starebbe ora pensando a Victor Osimhen: dopo il no di Mbappé, l'attaccante del Napoli potrebbe essere la giusta alternativa, a un prezzo anche più contenuto di quello spaventoso paventato per l'asso del Psg. Difficile immaginare il nigeriano lontano dall'Europa dopo l'ultima e incredibile stagione con il Napoli, ma i soldi arabi rischiano sempre di fare la differenza.