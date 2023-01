Cristiano Ronaldo minacciato dai fondamentalisti islamici del Daesh: «Infedele e schiavo gay»

Diversi estremisti radicali di Daesh, l'autoproclamato Stato islamico, hanno definito Cristiano Ronaldo uno «schiavo infedele e gay», attraverso il social network Telegram.

Secondo il quotidiano spagnolo La Razón, i jihadisti non stanno attaccando con pesanti insulti la stella portoghese del calcio per la sua nazionalità o per i suoi ideali, ma per aver firmato il suo contratto con un club dell'Arabia Saudita, paese rivale del gruppo terroristico.

Cristiano Ronaldo si è infatti recentemente legato al club saudita Al Nassr per i prossimi due anni.