Napoli a Castel di Sangro, il sindaco: «Siamo pronti per i nuovi acquisti»

«Non vediamo l'ora di vivere questa festa, la città è stata allestita nel migliore dei modi, con un grande Scudetto posizionato all'ingresso del centro». Queste le parole di Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro che da domani ospiterà la seconda parte del ritiro del Napoli campione d'Italia «I biglietti per le amichevoli sono già quasi sold out, ma gli allenamenti a porte aperte saranno tanti e allestiremo un palco apposito per l'esposizione dello scudetto. All'interno del Palasport sarà possibile fotografarsi con il trofeo. Poi il 5 ci sarà anche il concerto di Gigi D'Alessio, quindi è tutto pronto per un evento eccezionale. L'area dove si svolgerà il concerto è il parcheggio dei distinti dello Stadio, quindi non dovrebbero esserci problemi di convivenza delle due attività».

«Ci sarà tutto lo spazio necessario per le conferenze, gli store e speriamo anche per la presentazione dei nuovi acquisti. De Laurentiis ci ha messo in pre-allerta, posso dirvi solo questo» scherza a Radio Punto Nuovo il sindaco «Cosa dirò a Garcia? Castel di Sangro ha un forte legame con i napoletani, magari gli daremo qualche consiglio.

Gli chiederò se gli sia piaciuta la nostra location, ma stiamo ragionando sui diversivi da riservare alla squadra. Proveremo a fargli vivere qualche esperienza extra-calcistica nel nostro territorio».