Calciomercato Napoli: Danso l'intesa c'è, manca l'accordo tra i club

La fumata bianca del difensore c'è. Adesso manca l'accordo tra i club. Danso ha accettato la corte del Napoli, ma con il Lens continua il braccio di ferro sulla valutazione del giocatore. La richiesta di circa 30 milioni di euro da parte del sodalizio francese è considerata alta dal Napoli. Il club azzurro sembra disposto a spenderne al massimo la metà per il cartellino del difensore (contratto in scadenza nel 2026), nazionale austriaco.

Kevin Danso, 24 anni di origini ghanesi, è profilo più che gradito al tecnico Rudi Garcia.

Il difensore centrale ha il fisico di un granatiere (è alto 190 cm) ed è capace comunque di districarsi bene con il pallone tra i piedi. Nel Lens l'anno scorso – che ha chiuso il campionato al secondo posto in Ligue 1 - ha messo a segno il gol vittoria (di testa) contro l'Estac Troyes, confezionando tre assist. In carriera ha giocato su entrambe le fasce e finanche in posizione di mediano, ma è chiaro che il ruolo che gli è cucito addosso è quello del centrale difensivo.