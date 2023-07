Tra poco più di un mese potrebbe festeggiare il suo quinto anno con la maglia del Napoli. Nel caso di Hirving Lozano, però, il condizionale mai come stavolta è d'obbligo. L'attaccante messicano, leader della sua nazionale, è in rotta con il club di De Laurentiis e la situazione rischia precipitare nel giro di un amen. Un po' alla stregua di quanto già capitato in passato con Milik e Fabian Ruiz nel recente passato.

Questioni di intese, accordi e... disaccordi. Chucky ha il contratto in scadenza (2024) e la sua avventura in azzurro è sempre più vicina ai titoli di coda. Il giocatore sudamericano non sembra disposto a rinnovare con il Napoli a cifre più basse di quelle attualmente percepite (4,5 milioni a stagione) così come vorrebbe invece De Laurentiis e si sta guardando intorno. Si vocifera che se l’impasse non si sblocca a Castel Di Sangro (dove il Napoli da domani sarà in ritiro per la seconda parte della preparazione pre campionato), il giocatore potrebbe finire ai margini.

Prima le sirene arabe, poi il sogno della Premier ed infine i dollari dei Los Angeles Galaxy hanno contribuito ad allontanare l'esterno offensivo che fu voluto da Ancelotti all'ombra del Vesuvio. Lozano arrivò al Napoli nel 2019 dal Psv (dietro il pagamento di 38 milioni di euro). In quattro stagioni agonistiche, Lozano ha totalizzato 120 presenze in massima serie, condite da 23 reti e 14 assist (22 gettoni, 4 reti e due assist in Champions). L’attaccante, che sta ancora smaltendo i postumi dell’infortunio al ginocchio patito all’ultima di campionato con la Sampdoria al Maradona, non figurava in distinta nell’ultima amichevole contro la Spal a Dimaro. Da domani a Castel Di Sangro, il dentro o fuori.