Napoli, rinnovi in vista da Lobotka a Di Lorenzo

Dopo il rinnovo di Anguissa il Napoli è pronto a piazzarne altri tre, quelli di Lobotka, Di Lorenzo e Rrahmani. Discorso già molto ben avviato con i rispettivi agente, si tratta ora solo di approfondire le varie trattative e di arrivare alla quadratura del cerchio. E poi il ds azzurro comincia a guardare anche al futuro e tra i profili seguiti c'è Samardzic dell'Udinese.

La prima fumata bianca dovrebbe esserci per il prolungamento del contratto di Lobotka, in questo momento uno dei migliori playmaker d'Europa e che ha disputato una grandissima fase a gironi di Champions League: lo slovacco verrà blindato e resta quindi un punto fermo sia per il presente che per il futuro.

Vicino al rinnovo anche Di Lorenzo, il capitano azzurro quindi potrebbe legarsi al Napoli ancora più a lungo: il suo rendimento fin dal primo giorno in maglia azzurra è stato di altissimo livello e uno dei suoi punti di forza è stato rappresentato dalla continuità di prestazioni: il terzino azzurro ha giocato tantissimo mantenendo sempre alto il suo livello.

Anche con Rrahmani il discorso è a buon punto: già da tempo avviata la trattativa per il rinnovo. Proseguiranno i contatti tra il ds azzurro Giuntoli e i suoi procuratori per arrivare alla firma.