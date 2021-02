Tre spezzoni di partita insieme prima di potersi ritrovare fianco a fianco dal primo minuto in due gare che possono indirizzare la stagione: Amir Rrahmani e Nikola Maksimovic potrebbero essere la nuova coppia arretrata del Napoli di Gattuso, che deve rinunciare giocoforza a Kalidou Koulibaly - out per positività al covid - e anche a Kostas Manolas, ai box dopo l’infortunio alla caviglia di sabato a Genova.

Ma quanto hanno giocato insieme i due elementi del nuovo muro azzurro? Nemmeno un’ora, in questo avvio di stagione che ha sicuramente visto in campo più a lungo il centrale serbo, già da anni a Napoli. Maksimovic ha collezionato fin qui 1308 minuti in campo, risultando spesso una variabile importante per Gattuso alla coppia titolare. Rino ha invece tenuto a riposo Rrahmani per tutta la coda del 2020, promuovendo il suo esordio in azzurro solo alla prima partita del nuovo anno in trasferta a Cagliari.

E proprio in Sardegna la prima volta insieme dei due: tre minuti per chiudere in bellezza il match. Poi mezz’ora insieme a Udine: Maksimovic subentra al quarto d’ora per un infortunato Manolas, il kosovaro invece sarà sostituito all’intervallo dopo un primo tempo da dimenticare. Ancora insieme anche lo scorso sabato a Genova: Manolas va ancora ko e Rrahmani (fin qui solo 170 minuti in campo con il Napoli in stagione) gioca con Maksimovic i restanti 21’ in campo. In totale fanno 54’ insieme. Nemmeno un’ora di gioco. La conoscenza andrà approfondita dunque in campo e senza possibilità di sbagliare, in vista di due gare importanti come Atalanta e Juventus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA