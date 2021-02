Riecco Osimhen titolare, 94 giorni dopo l'ultima sua esibizione dal primo minuto con la maglia del Napoli, a Bologna, l'8 novembre. Gattuso lo rilancia al centro dell'attacco per la semifinale di ritorno di coppa Italia di stasera contro l'Atalanta, un'arma importante che proverà a sfruttare per centrare la finale.

Buona risposta del centravanti nigeriano nell'ultima mezz'ora del match di domenica contro il Genoa, sensibili passi in avanti rispetto agli spezzoni di partita precedenti contro Verona, Spezia. Partita dopo partita sta migliorando la condizione, non è ancora al top ma sta meglio e il suo impatto nel match contro la squadra di Ballardini è stato decisamente più positivo. Un rientro importantissimo per Gattuso che non ha potuto disporre dell'attaccante acquistato in estate (un investimento da 70 milioni) proprio per aumentare la forza del reparto offensivo: l'assenza dell'ex centravanti del Lille, che s'infortunò alla spalla con la nazionale nigeriana nel match di qualificazioni di coppa d'Africa del 13 novembre, si è avvertita moltissimo. E anche in termini di risultati si è registrato un calo a livello di media punti: il Napoli fino alla trasferta di Bologna aveva conquistato 15 punti in 7 partite, 19 punti nelle successive 13 (Osimhen di queste ha preso parte solo al finale della trasferta a Verona persa 3-1).

Osimhen assicura profondità alla manovra per la sua capacità di lanciarsi in verticale negli spazi e fisicità nell'area di rigore avversaria: un centravanti fondamentale per sviluppare al meglio l'idea di calcio di Gattuso, funzionale per il 4-2-3-1 impiegato per buona parte della stagione e allo stesso modo nel 4-3-3. Il nigeriano non solo fa gol ma li fa fare anche agli altri attaccanti, il suo contributo è determinante per il lavoro di squadra, oltre che per le iniziative personali. Una prima punta completa, un centravanti che crea spazi per gli inserimenti dei centrocampisti e riesce a reggere il reparto: fondamentale la sua presenza per gli inserimenti degli esterni Lozano e Insigne. Contro l'Atalanta il tecnico calabrese potrà schierare un tridente che potrà creare difficoltà alla difesa di Gasperini.

Otto presenze in campionato e due reti, la prima proprio all'Atalanta nel match di campionato vinto 4-1 a Fuorigrotta, la seconda decisivo a Bologna. In Europa League due presenze, le prime due partite, contro l'Az in casa e in trasferta con la Real Sociedad, e due brevi spezzoni anche in coppa Italia, ventuno minuti contro lo Spezia e gli ultimi otto contro l'Atalanta mercoledì scorso al Maradona. Ora Victor ha voglia di recuperare il tempo che è stato costretto a perdere per infortunio e a cominciare da stasera contro l'Atalanta proverà a lasciare il segno con una prestazione importante e magari con un gol. Osimhen è il più atteso nel Napoli, torna al centro dell'attacco, riparte titolare e spera di poter dare una spinta importante agli azzurri verso la finale.

