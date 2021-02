Atalanta-Napoli, chi vincerà? A guardare le statistiche si può preannunciare che, con molta probabilità, la gara verrà decisa dalle riserve: le squadra hanno i primi cinque goleador in serie A entrando dalla panchina.E ovviamente sono le due formazioni in vetta a questa speciale statistica: 19 gol in due, 10 per l'Atalanta e 9 per il Napoli. Una graduatoria aperta da Andrea Petagna, in teoria il bomber numero tre nell'organico del Napoli, in pratica chiamato a fare gli straordinari per gli infortuni di Mertens e Osimhen. Però quando l'ariete ex Sassuolo è stato chiamato a entrare dalla panchina, non ha tradito le attese: ben quattro i suoi gol.

Dietro di lui un altro panchinaro di lusso, quel Matteo Politano a cui spesso viene riservata la fascia destra a partita in corso. Tre i suoi gol quando non è stato titolare.

Uno che titolare potrebbe essere quasi sempre nella stragrande maggioranza delle squadre di A, è Luis Muriel, tenuto però da Gasperini come arma tattica, pronto a entrare dalla panchina, in più di un'occasione: 12 le reti del colombiano in questo campionato, di cui 3 entrando a gara in corso. Dietro di loro Sam Lammers e Duvan Zapata, che con Muriel condivide il peso di guidare l'attacco nerazzurro, a quota due. Non è finita, perché con un gol a testa ci sono da una parte Ilicic, Pasalic e Miranchuk, dall'altra Elmas e Lozano. Insomma, antenne sempre dritte, perché Atalanta e Napoli sanno cacciare sempre un colpo a sorpresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA