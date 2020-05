LEGGI ANCHE

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto anche Nikola Maksimovic , centrale difensivo delche non vede l'ora di poter tornare a. «So che è un momento difficile per tutti nel mondo, noi stiamo provando ad allenarci a casa e ad adattarci alla situazione che tutti vivono» ha iniziato il difensore serbo. «Dal punto di vista atletico io sto bene, seguo il programma che ci manda lo staff di preparatori, ci sentiamo e ci confrontiamo sugli esercizi che dobbiamo fare. Per ora è andato tutto bene. Mi manca la famiglia, il calcio, gli allenamenti e le partita. La nostra vita normale è legata sempre al calcio, soprattutto in questa città che vive per il calcio anche quando si va al bar».Il campo, però, dopo le ultime decisioni sembra più vicino. «Sto seguendo la situazione, sono in contatto con i compagni e con i medici del club, ci sentiamo ogni giorno per capire cosa accadrà» ha continuato. «La situazione sta migliorando, il 18 maggio potremmo riprendere gli allenamenti e il nostro Centro sportivo è già pronto.. Per questo siamo rimasti in città rispettando le regole. Avevamo recuperato la stagione con, ha saputo motivarci sin dal primo giorno e dobbiamo continuare ad ascoltarlo, stando zitti e pedalando. Ho un ottimo rapporto con lui anche se ci siamo parlati una sola volta. Mi ha chiesto cose semplici e ci siamo capiti subito».