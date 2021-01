Due anni e mezzo d’azzurro prima di salutare, almeno in prestito, in questa finestra di mercato invernale. Kevin Malcuit è ufficialmente un calciatore della Fiorentina, come annunciato dal club viola oggi. Questa mattina il terzino francese aveva svolto le visite mediche prima della firma che lo trasferirà ufficialmente in Toscana nei prossimi mesi.

«Sono felice di essere a Firenze e giocare con i viola. Callejon? L'ho già sentito, sarà bello tornare a giocare insieme» le prime parole ai microfoni del sito ufficiale viola. Con la maglia del Napoli Malcuit ha giocato 35 partite in totale mettendo insieme anche 4 assist. In questa prima parte di stagione era rimasto ai margini della rosa di Gattuso, escluso dalla lista per l’Europa League e giocando solo mezz’ora complessiva tra Atalanta e Lazio in Serie A.

