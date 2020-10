Compio i miei 60 anni, con questi meravigliosi messaggi che mi danno la vita. Grazie per tutto questo affetto, grazie per la vostra amicizia. Questo è il miglior regalo di compleanno che abbiate mai potuto farmi. E grazie anche a tutta la mia squadra per avermi preparato questa grande sorpresa». Così scrive sui «social Diego Armando Maradona che oggi compie 60 anni. Maradona mostra un lungo video con gli auguri di tutti i suoi amici del mondo del calcio e dello sport, gli hanno inviato, in una incredibile carrellata di campioni.

LEGGI ANCHE Maradona, l'abbraccio del Napoli: «Ci hai regalato emozioni uniche»

Anche la grande famgilia de «Il Mattino», quotidiano emblema di Napoli e del Mezzogiorno, vuole unirsi agli auguri a Diego, capace di regalare sette anni indimenticabili, fatti di mitiche vittorie, all'ombra del Vesuvio. E vogliamo farlo attraverso la voce di voi lettori: inviate con un commento a questa notizia o con un messaggio alla nostra pagina Facebook il vostro personale augurio al Pibe de Oro. Chi ama non dimentica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA