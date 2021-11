Maradona, la messa dal Papa: presenti gli ex compagni di Napoli

Diego Armando Maradona arriva dritto da Papa Francesco. In occasione del primo anniversario della sua scomparsa, infatti, questa mattina è stata organizzata una messa con il Pontefice - argentino come Diego e grande appasionato di calcio - per ricordare il Pibe. Alla celebrazione (organizzata dall'ex storico membro della Curva B Gennaro Montuori) erano presenti anche alcuni ex compagni di Maradona come Bruno Giordano, Salvatore Bagni, Massimo Filardi, Raffaele Di Fusco e Giuseppe Volpecina.

