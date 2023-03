La mano de Diego. Si intitola così la rassegna delle maglie e di altri oggetti appartenuti a Diego Armando Maradona in programma dal 14 al 16 marzo a Buenos Aires, presso la sala Futbolitis in calle Thames, quartiere Palermo.

Sono i pezzi che appartengono alla collezione privata di Mariano Israelit, componenti del clan di Maradona per oltre trent'anni. Si conobbero in una discoteca nel 1982, Mariano era amico di Hugo, il fratello più piccolo del Pibe, deceduto nel dicembre 2021 a Bacoli, dove viveva con la moglie Paola Morra. «E' un omaggio a Diego senza alcun scopo di lucro, come ho spiegato a Claudia (Claudia Villafane la ex moglie del Pibe, ndr)» ha spiegato Israelit ai media argentini.

Tra i pezzi esposti ci sono le prime maglie indossate a Napoli (stagione 1984-1985) e quelle con lo scudetto e la Coppa Italia (stagione 1987-1988). E poi il giubbino che Diego aveva il giorno della semifinale Uefa contro il Bayern Monaco all'Olympiastadion, il 19 aprile 1989, quando danzò con il pallone sulle del brano Live is Life prima della sfida contro i tedeschi.

A Napoli si aspetta che entri nella fase più concreta il progetto per un museo della squadra azzurra e ovviamente di Maradona, immaginato da De Laurentiis all'interno dello stadio che è stato intitolato al Capitano.