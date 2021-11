Famiglia e manager di Diego, pace lontana Maradona jr: «Hanno rubato il marchio»

Stefano Ceci, l'imprenditore napoletano che aveva seguito Maradona come assistente negli ultimi anni, resterà probabilmente deluso. Difficile che i figli di Diego - i cinque ritenuti eredi del Pibe morto il 25 novembre di un anno fa - siano domenica 28 nello stadio di Fuorigrotta dedicato al padre per l'esposizione della statua che Ceci ha fatto realizzare da Fonderia Nolana. La guerra con chi ha rappresentato Maradona in vita e che adesso...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati