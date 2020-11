Una corsa fuori dal recinto, toccata e fuga di Lorenzo Insigne appena prima della gara contro il Rijeka per depositare a Diego dei fiori in suo ricordo. «Lorenzo, come tutti i napoletani, è rimasto profondamente scosso» ha detto il suo agente Vincenzo Pisacane. «Da scugnizzo, da calciatore che inseguiva il sogno di giocare con la maglia numero 10, ha subito parecchio la notizia della scomparsa di Diego. È riuscito a fare qualcosa per l'uomo che più lo ha segnato».

«Ieri i calciatori erano emozionati, la partita col Rijeka non fa testo» ha continuato Pisacane a Radio Punto Nuovo. «Nel gruppo, dopo la gara con il Milan, c'era la sensazione che era una sconfitta immeritata. Ci sono difficoltà di espressione del gioco, questo sì, ma contro la Roma ci sarà un grande Napoli. Lorenzo ha voglia di far bene: col passar del tempo si farà una grande stagione, ne è convinto ed è in ottima forma».

