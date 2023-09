Maradona, continua la dinastia: il primo gol del nipote Benjamin

14 anni, figlio di Sergio Aguero e Giannina Maradona. Insomma, il calcio nel sangue anche e soprattutto per Benjamin Aguero, nipote di Diego Armando Maradona che nelle ultime ore si è preso la scena in Argentina per il primo gol tra le giovanili del Tigres, squadra in cui milita. «Che sia il primo di tanti» le parole di mamma Giannina sui social. Presente per l'occasione anche lo stesso Aguero, che non si perde mai le uscite in campo del figlio d'arte. Il video del gol è diventato immediatamente virale nel mondo, allungando la dinastia Maradona.