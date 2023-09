Deejay Ten a Napoli, Nicola Savino e Linus: «T-shirt azzurre col 10 per Maradona»

Dopo oltre 25mila persone delle tappe di Torino, Bari e Firenze, Deejay Ten sbarca per la prima volta a Napoli questa domenica 10 settembre.

Ad annunciarlo alla conferenza stampa a Palazzo San Giacomo sono stati gli ospiti Nicola Savino di Radio Deejay e l’assessore allo sport e alle pari opportunità di Napoli, Emanuela Ferrante.

Durante la conferenza stampa è intervenuto con un video messaggio il conduttore radiofonico Linus: «Sono molto felice di essere a Napoli domenica mattina a correre. La Deejay Ten è un evento che portiamo in giro per l’Italia da 15 anni. È nato in maniera locale, la prima edizione l’avevo fatta per festeggiare il mio compleanno, ma anno dopo anno è cresciuto sempre di più: da Milano ci siamo spostati in altre città, cercando di seguire una simmetria geografica, e spesso ci arrivano richieste da parte di ascoltatori di andare nelle loro città, ma soprattutto ci veniva chiesto perché non a Napoli? E quindi, eccoci qua! Non potevamo non essere presenti e ringraziamo questa città che ci ha accolto con grandissimo amore».

Per questo esordio, la Deejay Ten vuole ha reso omaggio al capoluogo campano, reduce della vittoria del terzo scudetto che l’ha reso ufficialmente campione d’Italia 2023, con una maglia realizzata ad hoc per la tappa napoletana con il numero 10, per ricordare Diego Armando Maradona, per chi percorrerà i 10km, di fianco alla classica t-shirt arancione per chi percorrerà i 5km.

La gara non agonistica è rivolta a tutti gli sportivi che desidereranno mettersi in gioco domenica mattina alle 9:30 con partenza da Piazza del Plebiscito.

Ad accoglierli saranno Linus, Nicola Savino, il Trio Medusa, i Vitiello, Diego e La Vale daranno il via dal palchetto adiacente alla partenza, da dove partiranno due differenti percorsi: quello da 5km rivolto a chiunque voglia partecipare, e quello da 10km, che prevede un unico limite per la partecipazione, avere 16 anni d’età.

Sono attese centinaia di migliaia di persone, ragion per cui il comune di Napoli ha previsto la chiusura delle strade dedicate al percorso questa domenica mattina: via Cesario Console, piazza Vittoria, via Santa Lucia, via Chiatamone e via Giorgio Arcoleo; via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton e Stazione Marittima, in via Cristoforo Colombo, via Marina e via Amerigo Vespucci, via Marchese Campodisola, piazza Giovanni Bovio, corso Umberto I, piazza Nicola Amore, via Cardinale Guglielmo Sanfelice, via Medina, via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, fino al rientro in piazza del Plebiscito.

Emanuela Ferrante, assessore allo sport e alle pari opportunità del Comune di Napoli ha dichiarato: «Pur essendo sostanzialmente un periodo di lutto per la città, dobbiamo rispondere con degli esempi positivi. È fondamentale anche per le donne, per il numero di femminicidi che si sentono, le richieste d’aiuto sono aumentate ed aumenteranno sempre di piu’ per violenze fisiche e psicologiche.

A Breve ci sarà una manifestazione d’interesse per tutte le associazioni che desiderano aiutare le donne napoletane, insieme a noi del comune che già abbiamo 200mila euro a disposizione per ideare dei percorsi».

Ha poi aggiunto: «Sono estremamente orgogliosa che la Deejay Ten, abbia scelto per la prima volta la cornice della nostra splendida città. È un evento che rappresenta pienamente il valore dello sport, come fenomeno di aggregazione sociale e veicolo di valori positivi quali la condivisione, la solidarietà, la lealtà e il rispetto dell’altro, principi fondanti di ogni società sana».

Gli organizzatori hanno comunicato che non ci sono piu’ posti disponibili, ma eventualmente potranno aggiungersi altri partecipanti qualora ci fosse disponibilità sul luogo di partenza.

La partecipazione all’evento ha un costo di €15,00 (per tutti i partecipanti alla 10 km e per tutti i partecipanti alla 5 km, con età superiore ai 13 anni) e €10,00 (per i bambini fino ai 12 anni partecipanti alla 5km ufficiale) e, per chi correrà la Deejay Ten, comprende: sacca con t-shirt ufficiale, pettorale, rilevamento cronometrico con chip, assicurazione RC, medaglia di partecipazione, sacca ristoro al traguardo.

IL PERCORSO

Il percorso da 10 km: p.za del Plebiscito (partenza), via Cesario Console, via Santa Lucia, via Chiatamone, via Giorgio Arcoleo, p.zza Vittoria, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, Stazione Marittima, via Cristoforo Colombo, via Marina, via Amerigo Vespucci, giro di boa rotonda altezza traversa c.so A. Lucci, via Amerigo Vespucci, via Marina, via Marchese Campodisola, p.za Giovanni Bovio, c.so Umberto I (andata), giro di boa altezza traverse via E. Starace/via San Giovanni in Corte, c.so Umberto I (ritorno), p.za Nicola Amore, c.so Umberto I, p.za Giovanni Bovio, via Cardinale Guglielmo Sanfelice, via Medina, p.za Municipio, via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, p.za Trieste e Trento, p.za del Plebiscito (arrivo).

Il percorso da 5 km: p.za del Plebiscito (partenza), via Cesario Console, via Santa Lucia, via Chiatamone, via Giorgio Arcoleo, p.zza Vittoria, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, Stazione Marittima, via Cristoforo Colombo, via Marchese Campodisola, via Alcide de Gasperi, via Agostino Depretis. p.za Municipio, via Vittorio Emanuele III (lato Maschio Angiolino), via San Carlo, p.za Trieste e Trento, p.za del Plebiscito (arrivo).