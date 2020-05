LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primato non di certo felicissimo quello di, l'attaccante delche sembra aver deciso dove passerà i prossimi due anni di carriera e che è stato tirato in ballo innelle ultime ore per una sua precisa statistica. Il belga, infatti, è stato eletto da Voetbalzone tra i migliori calciatori di sempre passati nel campionato senza però mai riuscire a vincerlo.A leggerla così sembrerebbe un dato da cancellare, invece scorrendo la formazione si scopre che Dries è in ottima compagnia. Insieme a lui, in attacco, ci sono infatti van Persie e van Hooijdonk, due olandesi rimasti nel cuore di tutti i tifosi.guida il centrocampo, in difesa c'è l'imbarazzo della scelta: Giovanni van Bronckhorst ha vinto la Champions col Barcellona ma mai l'Eredivisie, Champions anche per Virgil van Dijk , oggi pilastro del, a secco di campionati in Olanda c'è rimasto anche l'interista