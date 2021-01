Il Napoli si allena a Castel Volturno anche questo lunedì mattina per preparare la sfida di mercoledì sera allo Stadio Maradona. Il ritorno in campo coinciderà con il ritorno in Coppa Italia, competizione in cui la squadra di Gattuso si presenterà da squadra detentrice del titolo e che proverà a difendere a cominciare dalla sfida all'Empoli, capolista in B.

Gattuso spera di poter rivedere alcune facce nuove che nelle ultime settimane sono state più in infermeria che sul campo: Demme e Koulibaly questa mattina si sono allenati e sono totalmente recuperati. Ancora a parte invece Dries Mertens: il belga del Napoli - in tribuna ieri in Friuli contro l'Udinese - ha svolto parte dell'allenamento personalizzato e parte in gruppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA