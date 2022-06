Mertens, il Marsiglia si tira indietro: tramonta la pista della Ligue 1

Tante pretendenti, ma il futuro di Dries Mertens difficilmente sarà in Francia. La pista che poteva portare al Marsiglia infatti, si è chiusa nelle scorse ore con il club marsigliese che - secondo quanto riportato da Sport.fr - deve rivedere i suoi piani per il mercato estivo.

Tra gli obiettivi dell'OM c'erano Mertens - in uscita gratis dal Napoli - e anche Muriel dall'Atalanta, ma anche il colombiano resterà un sogno. Dries ha il contratto in scadenza tra pochi giorni con il Napoli: potrebbe restare in azzurro o accettare la corte dei club di casa che lo riporterebbero in Belgio.