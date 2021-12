Milan-Napoli senza Insigne e Rui: resta a casa anche Fabian Ruiz

Senza Lorenzo Insigne e senza Mario Rui. Luciano Spalletti perde quasi tutto il lato mancino del suo Napoli, con i due azzurri che non sono stati convocati per il match di domani sera a San Siro contro il Milan. I guai fisici mettono entrambi ko, così come Fabian Ruiz e Koulibaly, fuori da diverse partite. Difesa al minimo, quindi, per il Napoli che in settimana ha perso anche Manolas, passato all’Olympiacos. Rientra Zanoli, tornato dal covid.

Questo l’elenco completo:

Meret, Ospina, Marfella

Di Lorenzo, Juan Jesus, Malcuit, Ghoulam, Rrahmani, Zanoli

Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski

Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano.