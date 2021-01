Arkadiusz Milik ha detto sì. L'attaccante polacco del Napoli ha deciso che la sua prossima destinazione sarà il Marsiglia, il club francese allenato da Andre Villas-Boas che lo ha seguito tanto nelle ultime settimane, alla ricerca di un rinforzo in attacco.

A riportare la notizia in Francia è RMC Sport, che conferma l'accordo ormai totale dalle parti. Un passaggio importante, perché ora con il sì del calciatore polacco il club francese tornerà alla carica con il Napoli. L'ultima offerta da 8 milioni più bonus non convince il club di De Laurentiis, ma se Milik spingerà per l'ok, allora le parti potrebbero trovare un accordo che faccia felice tutti.

