«È un periodo di mercato in cui tutti sembrano impazienti di annunciare un colpo, invece la nostra strategia è essere calmi, pazienti, per lavorare meglio». Pablo Longoria non affretta i tempi, il direttore sportivo del Marsiglia - appena prima della gara di campionato dei suoi - fa il punto sulla finestra invernale di mercato, soprattutto per quel che riguarda la punta.

«Stiamo lavorando su diverse alternative per il ruolo di attaccante» ha detto Longoria a Telefoot. Impossibile non parlare di Milik. «So che si parla molto di lui in questi giorni, è uno dei migliori nel suo ruolo in Europa, ma stiamo anche lavorando su altri fronti. Il nostro obiettivo è essere preparati per questo mercato, aspettiamo che qualcosa si concretizzi».

