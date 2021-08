Napoli, 24 ore di stop dopo il Venezia: azzurri al mare nel giorno di riposo

Ventiquattr'ore di stop, per godersi il riposo e ricaricare le pile. Il Napoli si ferma il giorno dopo la bella vittoria sul Venezia - esordio in campionato per gli azzurri - e c'è chi ne approfitta: proprio come Matteo Politano e Giovanni Di Lorenzo, che con le rispettive compagne hanno vissuto una giornata tra Capri e la costiera prima di tornare al lavoro domani a Castel Volturno.

Lì dove sarà valutato anche Piotr Zielinski: il polacco, sostituito ieri per infortunio, non desta particolari preoccupazioni oggi ma si sottoporrà a nuovi test domani, al rientro. Piotr potrebbe saltare precauzionalmente la sfida di sabato, seconda in campionato, contro il Genoa in trasferta per poter recuperare al meglio dal trauma contusivo rimediato ieri ed essere a disposizione poi dopo la sosta.