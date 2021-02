Si chiama Boulaye Dia e sembra essere il nuovo profilo che fa impazzire gli scout in Francia. Il calciatore franco-senegalese classe 1996 sta incantando con la maglia del Reims in Ligue 1, autore fin qui di 14 gol e anche un assist tra campionato e Coppe. Tanto da far drizzare le antenne anche al Napoli: come riportato da France Football, gli azzurri hanno richiesto informazioni sul calciatore che nell'ultimo mercato invernale era stato richiesto dal West Ham in Premier.

L'offerta da 15 milioni arrivata dall'Inghilterra, però, è stata rispedita al mittente dal Reims che non vuole privarsi di Boulaye Dia almeno fino all'estate. «Ho parlato con Giuntoli di alcuni miei assistiti che interessano al Napoli, vedremo se si concretizzeranno le conversazioni» ha svelato ieri Frederic Guerrà, agente del calciatore, a Radio Kiss Kiss. Sull'attaccante ci sono anche il Milan e il Lipsia.

