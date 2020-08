LEGGI ANCHE

Una esclusione che sa di mercato: Allan non ci sarà questo pomeriggio, assente dai convocati del triangolare che si disputerà allo Stadio Patini di Castel di Sangro dopo pochi giorni di ritiro, prima uscita dell'estate napoletana. Il brasiliano lasceràtra pochi giorni ed è out dalle scelte di, una prova più che un indizio sul futuro del centrocampista azzurro.Assenti questo pomeriggio anche altri tre elementi della squadra azzurra: Fabian Ruiz e Maksimovic hanno fatto solo lavoro in palestra questa mattina durante l'allenamento quotidiano, stesso dicasi per Mario Rui, che dopo il trauma al ginocchio di qualche giorno fa si è allenato solo lontano dal gruppo.