Napoli-Ascoli, amichevole e mercato: «Ci sono tanti giocatori interessanti»

«Ci sono dei giocatori del Napoli che ci interessano e ne stiamo parlando con Giuntoli». Queste le parole di Carlo Neri, presidente dell'Ascoli che domenica in amichevole affronterà la squadra di Spalletti nel ritiro di Castel di Sangro per la prima delle due amichevoli in programma in Abruzzo.

«Vedremo se riusciremo a fare qualche altro regalo ad Ascoli. Col Napoli ci lega il fatto di aver avuto entrambi un Maradona nelle nostre fila» ha continuato il patron ascolano. «Sabiri ha delle grandi qualità ed è da Serie A. Abbiamo ricevuto tante offerte ma nessuna adeguata alle qualità che ha. Adesso è un nostro giocatore, ma se dovesse arrivare l'offerta giusta partirà. Chi prenderei gratuitamente dal Napoli? Datemi subito Osimhen».