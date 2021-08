Napoli-Ascoli, quando Di Fusco fece l'attaccante: «Io dopo Careca»

Prima amichevole a Castel di Sangro, domani ore 17.30: Napoli-Ascoli, ma se metti insieme i nomi di quelle due squadre subito pensi all'11 giugno 1989. 2-0 per l'Ascoli allenato da Bersellini, ma a passare alla storia non furono i marcatori, bensì un giocatore che non fece gol: Raffaele Di Fusco. Di mestiere faceva il portiere, ma non quel giorno. «Avevamo la rosa ridotta all'osso e così Bianchi decise che per fare la riserva di un attaccante...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati