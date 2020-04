LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 09:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era arrivato dall'Argentina anel 1995 e ci resterà per tre stagioni diventandone anche capitano, prima di un lungo viaggio per l'Europa trache lo porterà a vincere campionati e Coppe europee. Roberto Ayala è tornato a parlare della sua esperienza in Italia, raccontando un simpatico episodio del suo arrivo in città.«Quando sono arrivato a, andando al ristorante la prima volta, al momento del conto il proprietario del locale mi disse che non avrei pagato» - ricorda Ayala ai microfoni di Radio 10 in Argentina - «perché erano già stati ripagati dal calcio di Maradona negli anni precedenti. Fu un episodio che mi colpì. Nel calcio ho coltivato poche amicizie, ma sicuramente tra queste ci sono Zanetti e Heinze».