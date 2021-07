Zero gol concessi al Bayern Monaco di Lewandovski. Anche se solo calcio estivo, questa resta sempre una bella notizia. Soprattutto per la difesa del Napoli di Luciano Spalletti, guidata da Kostas Manolas: «Bella partita da parte di tutti. Forza Napoli» ha scritto il greco sui social dopo la rotonda vittoria napoletana in Germania per 3-0.

LEGGI ANCHE Napoli, infortunio per Ounas: trauma contusivo alla caviglia