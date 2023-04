Napoli, Benitez fa i complimenti: «La vittoria dell'equilibrio»

«Complimenti alla società, al presidente, a Spalletti che ha fatto un lavoro incredibile». Rafa Benitez abbraccia il suo Napoli, la squadra che ha allenato dal 2013 al 2015 e che sta per laurearsi campione d'Italia. «La città aspetta da anni una vittoria così. È la vittoria dell’equilibrio, dell’esperienza: c’è una società che vende bene e compra bene. L’allenatore ha equilibrio, la squadra ha fiducia e riesce a metterla sempre in campo, rialzandosi anche dopo una sconfitta».

«Io importante per il Napoli? Credo che con me abbiamo cambiato qualcosa, ma non metto la medaglia. Questa squadra è stata fantastica. Quando ero in panchina dicevo sempre di guardare partita per partita, Spalletti ci è riuscito. E ha saputo dare importanza a tutto il gruppo» ha detto Benitez, presente nello studio di Dazn per commentare Juventus-Napoli.