Napoli, Bereszynski fa il turista in città con Zielinski

La sfida immediata alla sua ex Sampdoria, poi la notte indimenticabile contro la Juventus. Per Bartosz Bereszynski la prima settimana di Napoli è stata subito da incorniciare. Ma per il terzino polacco la domenica di riposo concessa ieri da Luciano Spalletti a tutto il gruppo azzurro è stata anche l'occasione per scoprire Napoli con l'amico e connazionale Piotr Zielinski: i due polacchi sono stati a pranzo a Bacoli approfittando delle temperature ancora gradevoli in città, prima di tornare al lavoro oggi in vista della Coppa Italia dove Bereszynski potrebbe fare l'esordio in maglia azzurra.