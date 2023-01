Per la terza volta Napoli e Cremonese si affrontano a Fuorigrotta in Coppa Italia. Due vittorie degli azzurri. Diciannove anni fa (26 ottobre 1994) quella per 3-0, nell'estate del 1981 (30 agosto) per 1-0. Fu la prima volta a Napoli di un campione che avrebbe fatto tanta strada e che in questo stadio, oggi dedicato a Maradona, avrebbe segnato gol bellissimi con la Nazionale e le altre due sue squadre italiane, Samp e Juve: Luca Vialli.

APPROFONDIMENTI Napoli-Cremonese, probabili formazioni: Sirigu e Bereszynski pronti al debutto Kvaratskhelia fenomeno social: è il secondo azzurro con un milione di follower E Bereszynski fa il turista con Zielinski

Aveva 17 anni, Luca, quella domenica di fine agosto di quasi 32 anni fa quando si presentò con la Cremonese a Napoli per affrontare una squadra che nel precedente campionato - guidata da Ruud Krol - aveva lottato per lo scudetto, proprio nella stagione segnata dal terremoto del 23 novembre 1980. Vialli era il più giovane della squadra grigiorossa, sconfitta per 1-0, rete di Claudio Pellegrini al 32’. Gli azzurri di Rino Marchesi, l'allenatore gentiluomo, uscirono dal campo tra i fischi dopo una prestazione deludente. E in effetti il campionato '81-'82 non sarebbe stato brillante. Maradona era ancora lontano. Vialli sarebbe cresciuto nella Cremonese, che allora giocava in serie B, ed entrò grazie alla Sampdoria nel grande calcio. L'avrebbe guidata con Roberto Mancini alla conquista dello scudetto nel '91, passaggio di consegne proprio col Napoli di Maradona.

Napoli-Cremonese è anche l'occasione per ricordare quel ragazzino di 17 anni, che ha scritto la storia del calcio italiano e ha lasciato uno struggente ricordo.